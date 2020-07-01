"Шахтар" і "Львів" серед лідерів унікального рейтингу у Європі
Відразу два українських клуби "Шахтар" і "Львів" потрапили до унікального рейтингу. Портал CIES опублікував цікаве дослідження щодо пасів усіх команд Європи під час матчів.
Донецький "Шахтар" – третя команда Європи за короткими пасами. Про це мовиться у дослідженні CIES.
Це цікаво: "Шахтар" потрапив у топ-20 клубів світу за цікавим показником, "Динамо" – у топ-90
У середньому "гірники" віддають пас на 16,4 метра.
Більш короткі передачі виконує тільки французький ПСЖ (16 метрів) та каталонська "Барселона" (16,3).
У цьому рейтингу київське "Динамо" опинилося на 33-й сходинці – 18,1 метра.
Хто виконує найкоротші передачі
- ПСЖ
- "Барселона"
- "Шахтар"
- "Аякс"
- "Боруссія" Дортмунд
- "Наполі"
- "Челсі"
- "Манчестер Сіті"
- "Сассуоло"
- "Ніцца"
ПФК "Львів" також потрапив до рейтингу CIES. Український клуб посів 9-у сходинку у рейтингу найдовших передач.
Середня відстань передач "Львова" складає 21,1 метра.
Хто віддає найдовші передачі
- "Кардіфф"
- "Хемілтон Академікал"
- "Паніоніос"
- "Авеш"
- "Хетафе"
- "Фуенлабрада"
- "Боавішта"
- "Лівінгстон"
- "Львів"
- "Городея