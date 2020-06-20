21 червня Україна відзначає День медичного працівника. "Шахтар" приєднався до акції, присвяченій цього святкового дня.

Перед матчем 27 туру чемпіонату України з "Олександрією" гравці "Шахтаря" вийшли на розминку в спеціальних футболках зі словами подяки всім медпрацівникам: "Дякую медикам", повідомляє пресслужба "гірників".

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Окреме послання записав капітан команди Андрій П'ятов.