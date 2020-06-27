"Ференцварош" оголосив про трансфер Олександра Зубкова, який виступав за угорську команду на правах оренди з "Шахтаря".

Зубков підписав чотирирічний контракт з угорським клубом. Сума трансферу не розголошується, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Як повідомив агент гравця Вадим Шаблій в Instagram, угода розрахована на 4 роки. Зауважимо, що раніше була інформація про інтерес до Зубкова з боку італійських клубів та "Фенербахче" – не виключено, що чемпіон Угорщини вирішить продати Зубкова дорожче.

Кар'єра Зубкова