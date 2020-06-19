У суботу, 20 червня, "Шахтар" прийматиме "Олександрію" у 27 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Шахтар – Олександрія: прогноз

У минулому турі "гірники" зустрічались із "Колосом". Поєдинок вийшов непростим для лідерів чемпіонату. На 48-й хвилині відзначився Мораес. Марлос розрізною передачею вивів сам на сам з голкіпером Мораеса, який технічно підсік м'яч у ворота. Його гол став першим та єдиним у зустрічі.

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Команда Володимира Шарана помірялась силами з "Десною". Результативні удари Філіппова, Калітвінцева, Гітченка та Тотовицького принесли перемогу чернігівській команді. "Олександрія" двічі поспіль зазнала розгромної поразки. Схоже, "олександрійці" не надто добре готові до чемпіонату. "Олександрія" за два поєдинки команда пропустила вже десять м'ячів.

Команда Луїша Каштру одноосібно лідирує у турнірній таблиці. Перемога більше потрібна команді Володимира Шарана, яка розташовується на п'ятій сходинці таблиці. Звитяга над "гірниками" дозволить "олександрійцям" наблизитись до "Зорі", яка посідає четверте місце.

Матч 27 УПЛ "Шахтар" – "Олександрія" відбудеться у суботу, 20 червня.

Початок матчу – о 19:30.

Шахтар – Олександрія: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch прогнозують впевнену перемогу "гірників".Звитягу донецького клубу вони оцінили коефіцієнтом 1,23. На перемогу "Олександрії" можна поставити ставку із коефіцієнтом 11,5. Нічию оцінили у 6,70.

Фахівці вважають, що рахунок матчу буде 2:0 на користь "гірників", такий результат вони оцінили у 6,80. На те, що донеччани відзначаться у матчі – 1,03, а команді Шарана вдасться засмутити голкіпера "гірників" – 1,85.

На показник, що "Шахтар" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 1,61. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 4,20.

Спеціалісти вважають, що результативні удари будуть протягом усього матчу. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,44.

Букмекери прогнозують те, що "Олександрії" не вдасться забити у першому таймі, вони оцінили це коефіцієнтом 1,31. А на результативний удар "гірників" у першій частині зустрічі можна поставити ставку із коефіцієнтом 1,38.