Портал CIES опублікував дослідження середньої дистанції, яку проходить м'яч за матч у певних команд.

Донецький "Шахтар" за цим показником увійшов у топ-20 клубів Європи. Коли м'яч у "гірників", він у середньому долає 10,7 км за зустріч, повідомляє сайт CIES.

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На другому місці в Україні – "Динамо" з 9,8 км. Кияни входять в топ-90 клубів Європи. "Зоря" займає третю сходинку серед українських клубів з 9,4 км.

Топ українських клубів

1. "Шахтар" – 10,7 км

2. "Динамо" – 9,8

3. "Зоря" – 9,4

4. "Десна" – 9,1

5. "Ворскла" – 9

6. "Маріуполь" – 8,8

7. "Олімпік" – 8,5

8. "Дніпро-1" – 8,4

9. "Карпати" – 8,3

10. "Олександрія" – 7,8

11-12. "Львів" – 7,5

11-12. "Колос" – 7,5