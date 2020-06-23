"Шахтар" прийняв несподіване рішення перед матчем з "Динамо"
Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" Сергій Палкін зізнався, що багато основних гравців не зможуть взяти участь у заключному матчі сезону проти київського "Динамо".
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
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Думаю, що певними групами хлопці будуть їхати у відпустку, адже ми вже чемпіони. У поєдинках, що залишилися в основному буде задіяна молодь. Будемо концентруватися і готуватися до Ліги Європи. Успішно продовжити виступ в єврокубках – сьогодні завдання номер один,
– сказав Палкін.
Дострокове чемпіонство "Шахтаря"
- Донецький "Шахтар" у 27-му турі УПЛ обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном України.
- "Гірники" випереджали найближчого переслідувача в таблиці – "Динамо" – на 19 очок, але кияни втратили математичні шанси наздогнати донецький клуб, так як в останніх 6 матчах зможуть набрати максимум 18 очок.
- Крім того, "Шахтар" обійшов "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Тепер у "гірників" 35 трофеїв, а у динамівців – 34. Для "Шахтаря" це 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку "Динамо" – 15.