Донецький "Шахтар" 24 травня проведе перший матч після паузи, спричиненої карантином. Чемпіони України у товариському матчі зіграють проти львівського "Руха".

Поєдинок "Шахтар" – "Рух" відбудеться у Києві, пише 24 канал. Переглянути матч можна онлайн, не покидаючи сайт Спорт24.

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Матч розпочнеться об 11:00. Прямий ефір дивіться на Shakhtar TV (доступний на платформі OLL.TV і в мережі компанії "ВОЛЯ").

Також гру можна переглянути на клубному каналі "Шахтаря" в YouTube.

Шахтар – Рух: онлайн-трансляція матчу