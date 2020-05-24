Шахтар – Рух: онлайн-трансляція матчу
Донецький "Шахтар" 24 травня проведе перший матч після паузи, спричиненої карантином. Чемпіони України у товариському матчі зіграють проти львівського "Руха".
Поєдинок "Шахтар" – "Рух" відбудеться у Києві, пише 24 канал. Переглянути матч можна онлайн, не покидаючи сайт Спорт24.
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Матч розпочнеться об 11:00. Прямий ефір дивіться на Shakhtar TV (доступний на платформі OLL.TV і в мережі компанії "ВОЛЯ").
Також гру можна переглянути на клубному каналі "Шахтаря" в YouTube.
Шахтар – Рух: онлайн-трансляція матчу