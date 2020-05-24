"Шахтар" у свій 84-й день народження розгромив "Рух": відео
Донецький "Шахтар" 24 травня провів перший матч після паузи, спричиненої карантином. Донеччани у товариському матчі зустрілися з львівським "Рухом".
Шахтар – Рух 4:1
Голи: Соломон, 10, Марлос, 64, Коноплянка, 72 – Брікнер, 9, Мораес, 85
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Команди обмінялися голами вже на старті поєдинку, пише 24 канал. Першоліговий "Рух" зумів приголомшити грізного суперника, відкривши рахунок на 9-й хвилині.
Брікнер вирішив пробити зі штрафного на лівому фланзі. М'яч покотився низом через штрафний "гірників" і опинився у воротах Трубіна.
Донеччани відігралися через хвилину. Фернандо потужно пробив з-за меж штрафного. Воротар "Руха" відбив на Соломона, який точним ударом з близької відстані і зрівняв рахунок.
Переможний тайм
По перерві "Шахтар" отримав хорошу можливість вперше вийти вперед – арбітр призначив пенальті у ворота львів'ян. Удар з позначки чітко реалізував Марлос – 2:1.
Впевненою перевага "Шахтаря" стала на 72 хвилині. Марлос елегантно навісив у штрафний на Бондаренка, який віддав передачу на Коноплянку. Євген опинився перед порожніми воротами і легко забив третій гол.
На 85 хвилині четвертий гол організували гравці збірної України. Марлос розігнав атаку та віддав результативний пас на Мораес. Жуніор поцілив точно у верхній кут – 4:1.
На цьому донеччани зупинилися та відзначили свій 84-й день народження розгромною перемогою.
Шахтар – Рух відео повного матчу