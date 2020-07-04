Донецький "Шахтар" відправив в оренду футболіста Клима Приходька. Гравець у новому сезоні гратиме за "Маріуполь".

"Маріуполь" офіційно оголосив про те, що клуб орендував на один рік півзахисника "Шахтаря" Клима Приходька.

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20-річний Приходько став 13-м гравцем "Маріуполя", орендованим у "Шахтаря".

Чинний сезон Приходько провів у полтавській "Ворсклі". Клим виступав тільки за молодіжну команду полтавців.

Біографія Приходька: головне

Клим виступає на позиції центрального півзахисника. Він вихованець академії "Дніпра" (до 2015 року) і ДЮФШ "Динамо" імені В. В. Лобановського (2016-17).

За юнацьку команду "Динамо" у сезоні 2017/18 провів 12 матчів, забив 1 гол.

У 2018-му році Клим перейшов у "Шахтар". За юнацьку команду півзахисник зіграв 22 матчі в чемпіонаті України і 5 ігор в юнацькій Лізі УЄФА.

За молодіжний склад "Шахтаря" Приходько провів 16 матчів і забив 6 голів. За молодіжний склад "Ворскли" Клим зіграв 2 поєдинки і забив 1 гол.