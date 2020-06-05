У суботу, 6 червня, "Шахтар" на НСК "Олімпійський" зіграє з "Десною" в матчі 25 туру УПЛ. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Домашні матчі донецького "Шахтаря" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Десна" покаже саме "Футбол 1". Початок трансляції о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00, пише 24 канал.

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Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Десна" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 16:25 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Результат та відео матчу "Шахтар" – "Десна" дивітсья на сайті Спорт24