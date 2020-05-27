"Шахтар" знищив клуб Першої ліги у контрольному поєдинку

У середу, 27 травня, відбувся товариський поєдинок, в якому донецький "Шахтар" приймав "Оболонь-Бровар" у Києві. Матч завершився перемогою "гірників".

Шахтар – Оболонь-Бровар 4:0 Голи: Алан Патрік, 9, Марлос, 21, Маркос Антоніо, 75, Тете, 76 Дивіться також МОЗ дало дозвіл відновити УПЛ 30 травня: дата і календар матчів "Шахтар" зумів забити швидкий гол – відзначився Патрік. А через 12 хвилин вже Патрік результативно асистував Марлосу, який подвоїв рахунок. У другому таймі матчу Маркос і Тете довели рахунок до розгромного. "Шахтар" готується до відновлення УПЛ У першому контрольному поєдинку підопічні Луїша Каштру кілька днів тому обіграли львівський "Рух" – 4:1.

"Шахтар" упевнено лідирує у чемпіонаті УПЛ, на 13 очок випереджаючи луганську "Зорю" та київське "Динамо".

У 24 турі "гірники" 31 травня мають зіграти якраз проти динамівців. Зустріч розпочнеться о 17.00 на НСК "Олімпійський".