"Шахтар" знову відправив Едуарда Соболя в оренду
Український захисник "Шахтаря" Едуард Соболь залишиться в оренді в "Брюгге" ще на один сезон. "Гірники" погодили з брюссельцями, що українець залишиться в Бельгії.
Бельгійці продовжили оренду 25-річного захисника до кінця сезону 2020/21. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".
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У той же час, офіційний сайт "Брюгге" уточнює, що після закінчення орендного терміну, Соболь може залишитися в клубі, підписавши з ним повноцінний контракт. Цей момент був узгоджений посібниками обох клубів.
Кар'єра Едуарда Соболя в "Брюгге"
- Нещодавно Соболь заявив, що хоче виступати за "Брюгге", адже там його все влаштовує.
- "Брюгге" достроково став чемпіоном Бельгії і в наступному сезоні зіграє у Лізі чемпіонів.
- Едуард приєднався до "Брюгге" влітку 2019 року і став гравцем основного складу. За бельгійців Едуард зіграв 36 матчів та віддав 4 результативні передачі.
- Соболь – гравець збірної України, за яку провів 12 матчів.