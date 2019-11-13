Шахтар – Аталанта: квитки на вирішальний матч Ліги чемпіонів надійшли в продаж
У середу, 11 грудня, донецький "Шахтар" вдома зіграє з "Аталантою" у вирішальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.
Квитки на заключну гру групового етапу Ліги чемпіонів в Харкові з'явилися у вільному продажі.
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Поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів стане для "гірників" визначальним у боротьбі за плей-офф і вихід в єврокубкову весну. Перша зустріч в Італії завершилася вольовою перемогою "Шахтаря" в компенсований час (2:1).
Матч в Харкові відбудеться 11 грудня о 19:55. Ціна квитків стартує зі 100 гривень. Придбати їх можна в касах ОСК "Металіст", а також онлайн.
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