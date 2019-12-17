Шахтар – Бенфіка: де та коли придбати квитки на матч Ліги Європи
У вівторок, 17 грудня, "Шахтар" розпочав офіційний продаж квитки на матч Ліги Європи проти "Бенфіки".
Квитки коштують від 50 до 6000 гривень, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
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Квитки можна придбати онлайн, а також у касах ОСК "Металіст" з 13 січня 2020 року.
Квитки на матч "Шахтар" – "Бенфіка"
Перша гра між "Шахтарем" та "Бенфікою" відбудеться 20 лютого в Харкові. Матч-відповідь пройде 27 лютого в Лісабоні.
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