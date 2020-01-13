"Шахтар" – "Бенфіка": квитки надійшли у продаж
20 лютого "Шахтар" прийме португальський "Бенфіку" у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи. Відсьогодні вболівальники можуть придбати квитки як онлайн, так і в касах.
Матч у Харкові відбудеться на ОСК "Металіст" і розпочнеться о 19:55.
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Де можна придбати квитки
- онлайн на shakhtar.com;
- у мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play та App Store);
- на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua та ticketsbox.com (квитки роздрукувати самостійно й узяти із собою);
- у касах ОСК "Металіст".
Ціна квитків на матч "Шахтар" – "Бенфіка" – від 50 гривень.
Огляд матчу "Шахтар" – "Бенфіка" читайте на сайті Спорт24.
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