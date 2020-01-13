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"Шахтар" – "Бенфіка": квитки надійшли у продаж

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"Шахтар" – "Бенфіка": квитки надійшли у продаж / 24 канал

20 лютого "Шахтар" прийме португальський "Бенфіку" у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи. Відсьогодні вболівальники можуть придбати квитки як онлайн, так і в касах.

Матч у Харкові відбудеться на ОСК "Металіст" і розпочнеться о 19:55.

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Де можна придбати квитки

  • онлайн на shakhtar.com;
  • у мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play та App Store);
  • на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua та ticketsbox.com (квитки роздрукувати самостійно й узяти із собою);
  • у касах ОСК "Металіст".

Ціна квитків на матч "Шахтар" – "Бенфіка" – від 50 гривень.

Огляд матчу "Шахтар" – "Бенфіка" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Ліга Європи
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