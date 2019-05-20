Донецький "Шахтар" за три тури до кінця чемпіонату став переможцем УПЛ. "Динамо" ж залишилося на другій позиції. Натомість після 29 туру лише загострилася боротьба за місця у Лізі Європи на наступний сезон. А також і за збереження місця в УПЛ. Про усе найцікавіше – у підбірці Спорт24.

Шахтар – чемпіон

Найважливіша подія 29 туру УПЛ – перемога "Шахтаря" у матчі проти "Зорі", завдяки якій "гірники" стали чемпіоном України. 12-ий раз в історії. І ці золоті нагороди "Шахтар" покладе в Кубок України. Команда третій рік поспіль та восьмий раз в історії оформила "золотий дубль". І стала найтитулованішим клубом за історію незалежної України – 34 трофеї. У "Динамо" – 33 трофеї.

Дивіться відео, як гол Мораєса приніс перемогу "Шахтарю" у матчі проти "Зорі"

Святкування

"Шахтар" розпочав святкувати перемогу ще на стадіоні у Запоріжжі. Продовжив вже у роздягальні.

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Циганков та Де Пена "розривають" "Маріуполь"

Шанс зачепитися за чемпіонство "Динамо" мало у матчі проти "Маріуполя". І зробило все від них залежне – перемогло азовську команду. Але цього виявилося недостатньо. Хоча Циганков та Де Пена просто розірвали суперників, оформивши два голи. Який з них красивіший?

Відео, де "Динамо" обіграло "Маріуполь"

"Львів" повертає інтригу в боротьбі за єврокубки

Якщо з першим та другим місцем все розуміло, то інтрига за решту місце у єврокубках на наступний сезон повернулася. Все через перемогу "Львова" над "Олександрією". До цього матчу львів'яни не програли у шести матчах поспіль. Тож бронза "Олександрії" відклалася як мінімум на один матч.

Варто побачити: "Олександрія" програла "Львову" й відновила інтригу за бронзові нагороди

Та й боротьба за четверте-п'яте теж продовжується. "Львів" поки шостий і відстає від "Зорі" та "Маріуполя" на шість очок. Але попереду ще три тури.

"Карпати" та злива

Перемогла й інша львівська команда – "Карпати". Але матч запам'ятався не стільки перемогу "зелено-білих левів", як зливою під час матчу. У другому таймі гра більше нагадувала водне поле, анід футбол. Але це не завадило "Карпатам" у меншості вирвати перемогу. Чудовим голом відзначився Мякушко.

Ось тут є відео, де "Карпати" у меншості обіграли "Десну" на залитому від дощу полі

Підтримка туру

На матч "Карпати" – Десна" футболістів та арбітрів виводили діти у футболках із зображенням Юрія Лукащука. Це 8-літній фанат команди, який загинув у ДТП.

Ого: Букмекери засумнівалися у чесності матчу "Карпати" – "Десна" та різко змінили коефіцієнти

"Олімпік" покидає зону вильоту

Переміг у цьому турі й донецький "Олімпік". Команда здолала одеський "Чорноморець". Завдяки цьому донеччани покинули зону перехідних матчів. Натомість шанси "моряків" уникнути вильоту чи перехідних матчів звелися до нуля.

Як це було: "Олімпік" переміг "Чорноморець" і покинув зону вильоту

Перший гол за 29 матчів

Ще одна знакова перемога в цьому турі – у полтавської "Ворскли". До цього команда не вигравала вдома шість матчів поспіль. нарешті невдала серія була перервана. Допоміг цьому Коломоєць. Нападник, який ще минулого сезону викликався до збірної України, не міг забити останні 29 матчів. Тож це його перший гол у цьому сезоні.

Подивіться, як "Ворскла" нарешті перемогла вдома

Голи туру

У 29-у турі УПЛ було забито 12 голів. Але два з них заслуговують на особливу увагу – Де Пени та Мякушка.

Відео голу Де Пени

Відео голу Мякушка

Результати матчів

Ворскла – Арсенал-Київ 2:0

Голи: Коломоєць, 6, Васін, 58

Карпати – Десна 2:0

Голи: Понде, 51, Мякушко, 77

Вилучення: Йода, 50 (Карпати)

Динамо – Маріуполь 2:1

Голи: Де Пена, 32, Циганков, 87 – Федорчук, 90+2

Олімпік – Чорноморець 2:1

Голи: Матар, 17, Вантух, 49 – Павлов, 47

Вилучення: Норенков, 90+3

Олександрія – Львів 0:1

Гол: Педро, 58

Зоря – Шахтар 0:1

Гол: Мораес, 11