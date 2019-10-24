Шахтар – Динамо: розпочато продаж квитків на топ-матч у Харкові

4 Читать новость на русском
Квитки на матч Шахтар – Динамо
Квитки на матч Шахтар – Динамо / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" розпочав продаж квитків на матч проти київського "Динамо" у Харкові. Матч відбудеться 10 листопада.

Вартість квитків на матч "Шахтар" – "Динамо" стартує від 50 гривень. 

Придбати їх можна:
у касах ОСК "Металіст" (щодня з 10:00 до 19:00);
онлайн на shakhtar.com;
у мобільному додатку Shakhtar Tickets (Google Play та App Store);
у мережі терміналів Alfapay (усі станції метро Харкова);
на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua та tickets.ua (квитки роздрукувати самостійно й узяти із собою).

Читайте також: Директор "Арени Львів" розповів про скажений борг стадіону та інші проблеми споруди

Варто нагадати, що це буде матч 14-го туру УПЛ. Гра на ОСК "Металіст" 10 листопада розпочнеться о 17:00.

Це перша зустріч Луїша Каштру та Олексія Михайличенка в межах чемпіонату України. Востаннє в Прем’єр-лізі команди зустрічалися 10 серпня в Києві. «Шахтар» переміг 2:1 завдяки голам Мораеса й Марлоса.

blog_ava
Нардепка "Слуги народу" Василевська-Смаглюк пройшла поліграф: результат
сьогодні
4033
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ФІФА розширила Клубний Кубок світу: на першість поїдуть 8 команд з Європи
сьогодні 12:55 ФІФА розширила Клубний Кубок світу: на першість поїдуть 8 команд з Європи
Юрій Семенюк 271
Безглуздий ляп воротаря "Ліона" дозволив "Бенфіці" здобути перемогу в Лізі чемпіонів: відео
сьогодні 11:02 Безглуздий ляп воротаря "Ліона" дозволив "Бенфіці" здобути перемогу в Лізі чемпіонів: відео
Юрій Семенюк 994
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 23 жовтня
сьогодні 07:34 Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 23 жовтня
Юрій Семенюк 1937
"Київ-Баскет" переміг "Дніпро" у Кубку Європи ФІБА, фани киян звернулися до Коломойського
23 жовтня 21:31 "Київ-Баскет" переміг "Дніпро" у Кубку Європи ФІБА, фани киян звернулися до Коломойського
Михайло Гема 309
"Арена Львів" – це як Mercedes, в якого колеса спущені та двигун не працює, – директор стадіону
23 жовтня 11:45 "Арена Львів" – це як Mercedes, в якого колеса спущені та двигун не працює, – директор стадіону
Станіслав Безушко 1164
Новини
Більше новин
Залиште відгук