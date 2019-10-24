Шахтар – Динамо: розпочато продаж квитків на топ-матч у Харкові

Донецький "Шахтар" розпочав продаж квитків на матч проти київського "Динамо" у Харкові. Матч відбудеться 10 листопада.

Вартість квитків на матч "Шахтар" – "Динамо" стартує від 50 гривень.

Придбати їх можна:

у касах ОСК "Металіст" (щодня з 10:00 до 19:00);

онлайн на shakhtar.com;

у мобільному додатку Shakhtar Tickets (Google Play та App Store);

у мережі терміналів Alfapay (усі станції метро Харкова);

на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua та tickets.ua (квитки роздрукувати самостійно й узяти із собою).

Читайте також: Директор "Арени Львів" розповів про скажений борг стадіону та інші проблеми споруди

Варто нагадати, що це буде матч 14-го туру УПЛ. Гра на ОСК "Металіст" 10 листопада розпочнеться о 17:00.

Це перша зустріч Луїша Каштру та Олексія Михайличенка в межах чемпіонату України. Востаннє в Прем’єр-лізі команди зустрічалися 10 серпня в Києві. «Шахтар» переміг 2:1 завдяки голам Мораеса й Марлоса.