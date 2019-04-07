"Шахтар" – "Динамо": стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубка України

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"Шахтар" – "Динамо": стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубка України
"Шахтар" – "Динамо": стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубка України / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" назвали стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубка України, який відбудеться у Харкові.

Донеччани зіграють за традиційною схемою 4:2:3:1 з Жуніором Мораесом в нападі.

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Шахтар: Андрій Пятов, Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Тарас Степаненко, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Мораес.

Динамо: Денис Бойко, Томаш Кендзьора, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Денис Гармаш, Відклей, Віктор Циганков, Беньямін Вербіч.

Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри, о 17:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо
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