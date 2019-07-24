"Шахтар" – "Динамо": в продажі залишися останні квитки на Суперкубок України

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У продажі залишися останні квитки на Суперкубок України
У продажі залишися останні квитки на Суперкубок України / shakhtar.com

Уже в неділю, 28-го липня, "Шахтар" та "Динамо" відкриють новий футбольний сезон в Україні. Гранди українського футболу зійдуться у битві за Суперкубок України.

Матч відбудеться в Одесі на місцевому стадіоні "Чорноморець". Арена вміщує понад 34 тисячі глядачів.

Спробуйте свої сили: Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24

24-го липня в залі Одеського міськвиконкому відбулася прес-конференція до Суперкубку України Favorit. Президент УПЛ Томас Грімм розповів, що в продажі ще залишилися квитки.

За його словами, в продажі залишилося лише 2000 квитків, відтак усім охочим потрапити на матч потрібно поквапитися, інформує сайт УПЛ.

Втім, швейцарець Грімм не повідомив, які квитки залишилися у продажі. За попередньою інформацією, ціна на квитки – від 60 гривень до 1700 гривень.

Всі квитки будуть іменними, ідентифікація відбуватиметься за допомогою штрих-коду. Глядачі зобов’язані будуть мати із собою документи, які засвідчують особу.

Комітети Української асоціації футболу (УАФ) вже призначили офіційних осіб на матч за Суперкубок України-2019. Головним арбітром матчу буде Віталій Романов. Це буде п'яте "класичне" для арбітра з Дніпра.

Матч за Суперкубок України відбудеться 28-го липня в Одесі. Початок гри, о 21:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Суперкубок України Динамо Шахтар
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