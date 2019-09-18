"Шахтар" – "Манчестер Сіті": Тайсон та Зінченко вийдуть у стартовому складі
У середу, 18 вересня, "Шахтар" і "Манчестер Сіті" поміряються силами в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Наставники команд визначилися зі стартовими складами на майбутній поєдинок.
До слова: Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Стартові склади на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Манчестер Сіті":
"Шахтар": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко – Марлос, Тайсон, Патрік, Соломон – Мораєс;
"Манчестер Сіті": Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандінью, Зінченко – Гюндоган, Родрі, де Брюйне – Марез, Стерлінг, Жезус.
Матч 1-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Манчестер Сіті" розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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