"Шахтар" – "Манчестер Сіті": Тайсон та Зінченко вийдуть у стартовому складі

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Шахтар – Манчестер Сіті стартові склади
Шахтар – Манчестер Сіті стартові склади

У середу, 18 вересня, "Шахтар" і "Манчестер Сіті" поміряються силами в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Наставники команд визначилися зі стартовими складами на майбутній поєдинок.

До слова: Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Манчестер Сіті":

"Шахтар": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко – Марлос, Тайсон, Патрік, Соломон – Мораєс;

"Манчестер Сіті": Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандінью, Зінченко – Гюндоган, Родрі, де Брюйне – Марез, Стерлінг, Жезус.

Матч 1-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Манчестер Сіті" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Теги: Шахтар – Манчестер Сіті Манчестер Сіті Новини Спорту Шахтар Ліга чемпіонів Футбол Спорт
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