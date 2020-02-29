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"Шахтар" – "Вольфсбург": де купити квитки та яка ціна

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"Шахтар" – "Вольфсбург": де купити квитки та яка ціна / shakhtar.com

19 березня у Харкові відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" та німецьким "Вольфсбургом". Продаж квитків стартував у суботу, 29 лютого.

Як інформує офіційний сайт "Шахтаря", реалізація квитків проходитиме у два етапи.

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1-й етап (29 лютого з 12:00 – 1 березня). Пріоритетний продаж для власників абонементів сезону-2019/20.

  • Кожен власник абонемента може придбати до 4 квитків за спеціальним прмокодом зі знижкою 20%.
  • Скористатися пріоритетним правом можна онлайн на shakhtar.com або в касах ОСК "Металіст".

2-й етап (від 2 березня). Вільний продаж квитків:

  • онлайн на shakhtar.com;
  • у мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play та App Store);
  • на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua та ticketsbox.com (квитки роздрукувати самостійно й узяти із собою).

Вартість квитків

  • Standard: 50, 70, 100, 150, 200 і 250 гривень;
  • "Сімейний сектор" – 100 гривень.
  • VIP-категорії
  • SkyUp Club – 500 гривень;
  • Club 1936 – 1 500 гривень;
  • Roof Club – 3 000 гривень;
  • Shakhtar Lounge – 3 500 гривень.

Поєдинок "Шахтар" – "Вольфсбург" 19 березня розпочнеться о 19:55. Перша гра між командами відбудеться 12 березня у Німеччині.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Ліга Європи Шахтар Футбол
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