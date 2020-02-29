"Шахтар" – "Вольфсбург": де купити квитки та яка ціна
19 березня у Харкові відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" та німецьким "Вольфсбургом". Продаж квитків стартував у суботу, 29 лютого.
Як інформує офіційний сайт "Шахтаря", реалізація квитків проходитиме у два етапи.
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1-й етап (29 лютого з 12:00 – 1 березня). Пріоритетний продаж для власників абонементів сезону-2019/20.
- Кожен власник абонемента може придбати до 4 квитків за спеціальним прмокодом зі знижкою 20%.
- Скористатися пріоритетним правом можна онлайн на shakhtar.com або в касах ОСК "Металіст".
2-й етап (від 2 березня). Вільний продаж квитків:
- онлайн на shakhtar.com;
- у мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play та App Store);
- на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua та ticketsbox.com (квитки роздрукувати самостійно й узяти із собою).
Вартість квитків
- Standard: 50, 70, 100, 150, 200 і 250 гривень;
- "Сімейний сектор" – 100 гривень.
- VIP-категорії
- SkyUp Club – 500 гривень;
- Club 1936 – 1 500 гривень;
- Roof Club – 3 000 гривень;
- Shakhtar Lounge – 3 500 гривень.
Поєдинок "Шахтар" – "Вольфсбург" 19 березня розпочнеться о 19:55. Перша гра між командами відбудеться 12 березня у Німеччині.
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