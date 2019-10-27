"Олександрія" першою в сезоні відібрала очки в "Шахтаря", арбітр вилучив двох гравців: відео

27 жовтня "Шахтар" у центральному матчі 12 туру чемпіонату України зустрілися з "Олександрією". "Гірники" вперше в сезоні втратили очки.

Шахтар – Олександрія 0:0

Вилучення: Алан Патрік, 76 – Шастал, 84

Дивіться також: "Десна" розгромила "Львів" на виїзді, "містяни" знову догравали матч у меншості: відео

Обидві команди протягом тижня провели виснажливі поєдинки в єврокубках. "Шахтар" у Лізі чемпіонів зіграв унічию з "Динамо" Загреб. Водночас "Олександрія" у Франції розійшлася миром із "Сент-Етьєном" у Лізі Європи. "Шахтар" мав на два дні більше відпочинку, адже зіграв свою гру ще у вівторок.

Злива моментів

Перший момент у матчів виник у "Шахтаря" на 11 хвилині. Паньків встиг зреагувати на удар Мораеса в упор по центру. Добивання Коваленка вже було з офсайда. Через декілька хвилин воротарську реакцію демонстрував Пятов. Шастал головою переправляв м'яч у лівий кут після подачі справа. Воротар зробив мегасейв.

На 16 хвилині гри стався суперечливий момент. Після подачі з кута поля Хочолава у штрафному майданчику ліктем вдарив Довгого. Віталій Роман порушення правил не угледів, відтак не призначив пенальті. "Шахтар" продовжував тиснути. На 22 хвилині Мораес вискочив віч-на-віч з Паньківим, але Юрій врятував партнерів.

У середині тайму Степаненко несподівано пробив здалеку. Паньків парирував перед собою, а Мораес не зміг переправити в правий кут з декількох метрів. Гості відповіли дуже гостро. Після гарної комбінації м'яч доставили направо Задераці. Той сильно вдарив у ближній кут, але Пятов відбив. Під завершення тайму Марлос вивів на вбивчу позицію Тете. Той пробив, але Паньків цього вечора був феноменальний.

Бойова нічия

На початку другого тайма "Шахтар" не втрачав заряд і продовжував атакувати. На 51 хвилині Ісмаїлі з досить гострого кута цілив у кут, проте черговий сейв здійснив Паньків.

На 63 хвилині Мораес отримав черговий пас відзначитися. Жуніор вибіг віч-на-віч з Паньківим, перехопивши пас назад від гравця "Олександрії". Та воротар гостей в чергове виручив партнерів.

Підвів "Шахтар" на 76 хвилині Алан Патрік, який у другому таймі замінив Коваленка. Банада з порушенням правив відбирав м'яч у бразильця. Після цього Патрік вдарив суперника й був відразу вилучений. Втім, гості не довго грали в більшості. На 86 хвилині другу жовту картку отримав Шастал і був вилучений.

Бодай одного забитого голу вболівальники так і не дочекалися, відтак 0:0. "Олександрія" стала першою командою, яка в цьому сезоні чемпіонату України відібрала очки в "Шахтаря".

Шахтар – Олександрія відеоогляд матчу