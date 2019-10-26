Чи зможе "Олександрія" першою відібрати очки в "Шахтаря": прогноз букмекерів на матч

У неділю, 27 жовтня, донецький "Шахтар" розпочне друге коло чемпіонату України матчем проти "Олександрії". Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів перемогти.

Шахтар – Олександрія: прогноз

На тижні обидві команди зіграли свої матчі в єврокубках. "Гірники" розійшлися миром з "Динамо" Загреб, а "Олександрія" поділила очки із "Сент-Етьєном". Більше часу на відновлення мали саме футболісти "Шахтаря", які провели свою гру на два дні раніше.

Втім, "Олександрія" серйозний суперник, що довела не тільки на європейській арені, але й внутрішній. В останньому турі підопічні Володимира Шарана були близькі, щоб відібрати очки в київського "Динамо", але поступилися.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Шахтар" є очевидним фаворитом поєдинку, який відбудеться у Харкові. Перемогу підопічних Луїша Каштру букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,19. А ось на звитягу команди Шарана фахівці "Фаворит Спорт" пропонують коефіцієнт 15,50.

Нічию у центральному матчі 12 туру чемпіонату України експерти оцінили коефіцієнтом 6,75. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,43 на те, що обидві команди відзначаться голами.

Прогноз Pari Match

Донецький клуб виграв всі 11 матчів у рамках національної першості, забивши 36 голів. Відтак ймовірно, що "гірники" здобудуть результативну перемогу. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе і ТБ 2.5 – 1,71. Якщо ж лідер чемпіонату здолає "Олександрію" і ТМ 2.5 – коефіцієнт 3,60.

"Олександрія" не може похвалитися забивним нападом та надійною обороною: 14 забитих голів при 13 пропущених за 11 матчів. Коефіцієнт на те, що "чорно-жовті" не програють і ТБ 2.5 – 12,0. Якщо ж "Олександрія" не програє і ТМ 2.5 – коефіцієнт 6,00.

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Прогноз 1xbet

Попередні дві гри в Харкові, які відбулися між клубами, "Шахтар" виграв з рахунком 2:1 та 2:0. Коефіцієнт на те, що в матчі буде зафіксовано перемогу донеччан з рахунком 2:1 – 8. Якщо ж "гірники" переможуть з результатом 2:0 – коефіцієнт 6.

У 2017 році "Олександрія" сенсаційно завдала "Шахтарю" поразки в Харкові з рахунком 2:1. Коефіцієнт на те, що підопічні Володимира Шарана зумію перемогти господарів поля з таким же рахунком – 34.