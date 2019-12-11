Шахтар – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" грає матч групового етапу Ліги чемпіонів проти італійської "Аталанти". Текстова онлайн-трансляція матчу 11 грудня – на сайті Спорт24.
Донецький "Шахтар", у випадку перемоги в цьому матчі, вийде в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В плей-офф турніру може вийти й "Аталанта", якщо обіграє "гірників", а загребське "Динамо" не виграє у "Манчестер Сіті". Тож обидві команди налаштовані на перемогу.
До слова: Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
Текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Аталанта"
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