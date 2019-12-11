Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів

Останній матч групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти "Аталанти" у Харкові. Гра відбудеться в середу, 11 грудня. У цьому матчі визначиться, чи зуміють "гірники" вийти в плей-офф турніру. Про все найважливіше та найцікавіше – у матеріалі Спорт24.

Шахтар – Аталанта: головне

Що: матч групового етапу Ліги чемпіонів

Де: Харків, стадіон "Металіст"

Коли: середа, 11 грудня, 19:55

Трансляція: канал "Футбол 2", відеосервіс Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24.

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Чим важливий цей матч

Саме у цьому матчі може визначитися друга команда, яка вийде в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Шанси на вихід зберігає як "Шахтар", так і "Аталанта". При цьому обидві команди можуть не потрапити у плей-офф, якщо у паралельному матчі загребське "Динамо" вдома обіграє "Манчестер Сіті", а "Шахтар" не зуміє обіграти "Аталанту". Тож "гірникам" потрібно обов'язково перемагати, щоб не залежати від інших команд.

А що очікують букмекери

Попри те, що "Шахтар" грає вдома, він не є фаворитом. Загалом шанси обох команд рівні – коефіцієнти на їх перемогу в середньому 2,5-2,6.

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Як команди зіграли між собою в попередньому матчі

Перший матч між цими командами у Мілані на знаменитому стадіоні "Джузеппе Меацца" (там "Аталанта" проводить матчі Ліги чемпіонів) видався доволі драматичним. Спочатку Ілічич не забив пенальті. Однак після цього Сапата таки відкрив рахунок у грі (до слова, обоє гравців не зіграють у Харкові). Та ще до перерви "Шахтар" зрівняв рахунок завдяки голу Мораеса.

І коли б здавалося, що матч закінчиться внічию, Луїш Каштру зробив дещо неочікувану заміну. На третій компенсованій хвилині він випустив правого захисника Додо замість Болбата. І вже за хвилину гравець зробив неймовірний ривок, у підсумку віддавши результативний пас на Соломона, точний удар якого і приніс перемогу "гірникам".

Відеоогляд матчу Аталанта – Шахтар

У якому стані команди підходять до цієї гри

Обидві команди перемогли у своїх чемпіонатах напередодні. "Шахтар" не мав особливих проблем в дербі проти донецького "Олімпіка", забивши тричі.

Відеоогляд матчу Шахтар – Олімпік

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Три голи забила і "Аталанта". При цьому один з точних ударів на рахунку українця Руслана Маліновського. Однак "бергамаски" врятували перемогу у матчі проти "Верони" аж на 90+3 хвилині.

Відеоогляд матчу Аталанта – Верона

Слово тренерам

Я вважаю, що в "Шахтаря" більше шансів на підсумковий успіх, хоча б тому, що "Шахтар" вище у турнірній таблиці за "Аталанту". "Шахтар" може не ризикувати у завтрашній грі й не зобов'язаний грати на перемогу, на відміну від нас. Нам потрібні тільки 3 очки. Тому я вважаю, що шанси "Шахтаря" на прохід трішки вищі,

– заявив тренер "Аталанти" Гасперіні.

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"Обидві команди хочуть пройти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Думаю, шанси абсолютно однакові – 50 на 50. Має бути дуже цікава зустріч чудових команд з сильними футболістами. Боротьба буде йти до самого кінця", – переконаний тренер "Шахтаря" Каштру.

Родзинка матчу

Капітаном "Аталанти" є Алехандро Гомес. Аргентинець у сезоні 2013/14 виступав за харківський "Металіст". Тож стадіон, на якому відбудеться цей матч, був для нього рідним. Тоді ще за "Металіст" виступав Марлос, який зараз є гравцем "Шахтаря".

Ну і не слід забувати, що Руслан Маліновський, який виступає за "Аталанту", є вихованцем "Шахтаря".