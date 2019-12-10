Шахтар – Аталанта: прогноз букмекерів на вирішальний матч Ліги чемпіонів

У середу, 11 грудня, донецький "Шахтар" на домашньому полі прийматиме італійську "Аталанту" в 6 раунді групового етапу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в цьому протистоянні.

Шахтар – Аталанта. Прогноз букмекерів

"Шахтар" у офіційному матчі зустрічався з "Аталантою" один раз – у другому турі Ліги чемпіонів 2019/20. Тоді перемогу з рахунком 2:1 здобула донецька команда. Після п'яти турів групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" посідає друге місце в групі C і має в активі шість очок. Суперник "гірників" з чотирма пунктами перебуває на четвертому місці.

Читайте також: Матч "Шахтаря" з "Аталантою" розсудить відомий арбітр

У разі перемоги "гірники" забезпечать собі виступ в плей-офф турніру. Якщо матч завершиться внічию, то донецький клуб буде мати шанси вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і точно потрапить в 1/16 фіналу Ліги Європи. У разі поразки "Шахтар" може залишитися без єврокубкової весни.

Нагадаємо, що матч "Шахтар" – "Аталанта" відбудеться у середу, 11 грудня. Початок зустрічі – о 19:55.

Прогноз Pari Match

Хоч "Шахтар" і грає на домашньому полі, але букмекери рівно оцінюють шанси клубів на перемогу у цьому матчі – коефіцієнт на звитягу "Шахтаря" 2,6. Виїзнаперемога "Аталанти" оцінена аналогічним коефіцієнтом. А ось нічия у матчі – 3,70.

При цьому можна поставити на те, що "Шахтар" або виграє, або зіграє внічию за коефіцієнт 1,53.

Прогноз MelBet

Цей букмекер дає теж рівні коефіцієнт на перемогу підопічних Луїша Каштру та Джан П'єро Гасперіні – по 2,55.

Щодо голів, то букмекери очікують у матчі 2-3 забиті м'ячі. Коефіціент на "Тотал матчу більше 2,5" – 1,56. А ось протилежна ставка на "Тотал матчу меньше 2,5" оцінена в 2,32.

Прогноз Marathon bet

Що стосується часу, коли буде гол у матчі, то найбільше шансів побачити забитий м'яч, на думку букмекера, можна у проміжку з 76-ї по 90 хвилину. Поставити на це можна з коефіцієнтом 1,79. Що цього не відбудеться – коефіцієнт 2,02.