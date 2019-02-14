Шахтар – Айнтрахт: анонс матчу Ліги Європи

"Шахтар" 2019 рік розпочинає єврокубковим матчем проти "Айнтрахта". Зустріч з німецькою командою відбудеться в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Все найцікавіше про перший матч між командами у Харкові – в анонсі Спорт24.

Шахтар – Айнтрахт. Головне

Що: перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Де: стадіон "Металіст", Харків

Коли: четвер, 14 лютого, 22:00

Трансляція: телеканали "Футбол 2", сайт відеосервісу Oll.tv, текстова трансляція на сайті 24 каналу

Арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

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Перед матчем

"Шахтар" потрапив у Лігу Європи з Ліги чемпіонів. До останнього "гірники" претендували на потрапляння у плей-офф головного клубного європейського турніру. Натомість тепер змушений боротися за трофей Ліги Європи.

"Айнтрахт" же виступав у Лізі Європи. І впевнено виграв свою групу, де його суперниками були італійський "Лаціо", французький "Марсель" та кіпрський "Аполлон". При цьому німці виграли всі шість матчів у групі.

З чим "Шахтар" підходить до цього матчу

Зимове міжсезоння виявилося доволі складним для "гірників". Команда втратила центрального захисника Ярослава Ракіцького. Можна як завгодно ставитися до його переходу у російський "Зеніт", але відкидати вплив гравця на команду і її гру буде неправильно. Тим більше, що як слід замінити його немає кому у "Шахтарі". Іван Ордець через травму пропустив майже усі зимові збори. Новачок команди Валерій Бондаренко теж отримав ушкодження. І чи буде він готовий до гри проти "Айнтрахта" залишається під питанням. Хоча тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека не бачить у цьому проблеми.

"Це правда, Ракіцький був дуже важливим елементом команди. У кожному разі ми маємо рішення. У нас достатньо гравців, тож я зараз геть не переживаю щодо цього. Ми спробуємо знайти йому заміну. Наприклад, завтра на цій позиції зіграє Давид Хочолава, і я сподіваюсь, він упорається зі своєю роботою", – заявив Фонсека на передматчевій прес-конференції.

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Та це не єдині втрати "Шахтаря". Є ймовірність, що Дентіньо, Марлос та Тайсон можуть і не зіграти у цьому матчі. Перший тренується за індивідуальною програмою, двоє інших працюють у загальній групі, але після ушкоджень.

"Айнтрахт" перед матчем з "Шахтарем": втрати

Є втрати і в "Айнтрахта". Аді Хюттер не зможе розраховувати одразу на декількох гравців. Це новачок "орлів" Себастьян Роде, капітан команди Давід Абрахам, Родрігеш де Соуза Лукас Торро та Бранімір Хргота. І якщо втрата останнього не є критичною, адже, скоріш за все, діятиме трійка Алле – Ребіч – Йовіч, то над відсутністю перших двох головному тренеру доведеться добряче попрацювати, щоб замінити їх.

Стан команд

Для "Шахтаря" цей матч стане першим офіційним у 2019 році. до цього команда грала лише товариські матчі на зборах. Тож поки невідомо, як саме "гірники" зіграють, який їх стан.

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Натомість "Айнтрахт" постійно грає у чемпіонаті Німеччини. Але тут результати неоднозначні. За чотири матчі у 2019 році вона виграла лише одну зустріч – проти "Фрайбурга". Після цього послідували три нічиї – з "Вердером" та "РБ Лейпциг" на виїзді, а також дортмундською "Боруссією" вдома. Попри це команда зберігає п’яте місце у турнірній таблиці. Хоча відставання від лідера – "Боруссії" з Дортмунда складає вже 17 очок.

Слово тренерам

"Ці нападники [Йович – Алле – Ребич] заслуговують такої характеристики ["стадо бізонів"], оскільки є дуже сильними й важливими для своєї команди. Протягом 29 матчів вони забили 40 м’ячів і віддали 18 гольових передач. Це демонструє всі їхні властивості. Проте як тренер я оцінюю не тільки лінію атаки, а колектив загалом. Слід визнати, в 10 останніх виїзних матчах "Айнтрахт" зазнав лише однієї поразки. Клуб виграв шість поєдинків у групі з такими суперниками, як "Марсель" та "Лаціо", тож франкфуртці міцні передусім як команда", – заявив перед матчем Фонсека.

Коли є тільки дві зустрічі, кожен гол може стати вирішальним. Ми чудово усвідомлюємо, що граємо з командою топ-рівня, яку я б поставив вище від "Лаціо" та "Марселя". Нам потрібно не лише спробувати забити гол, а ще й не пропустити. Це дуже важливо. Тому діятимемо за ситуацією і намагатимемось пройти до наступного етапу,

– заявив Аді Хюттер.

Варто додати, що тренер "Айнтрахта", коли був наставником швейцарського "Янг Бойз", у 2016 році зумів вибити саме "Шахтар" з плей-офф Ліги чемпіонів. Це був дебютний сезон для Паулу Фонсеки на чолі "Шахтаря". У 2017 році Аді Хюттер з тим же "Янг Бойз" вибив з кваліфікації ЛЧ вже київське "Динамо".

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Прогноз на матч

"Айнтрахт" має потужну атаку. Але не надто впевнений захист. Те саме можна сказати і про "Шахтар". Однак щодо останніх – все залежить від того, чи візьмуть участь у матчі головні креативні гравці Тайсон та Марлос. Тому можна очікувати на чималу кількість голів. Є ймовірність результативної нічиї 2:2. Або ж перемоги "Шахтаря" з мінімальною різницею 2:1 чи 3:2.