Шахтар – Айнтрахт: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Донецький "Шахтар", який з Ліги чемпіонів вибув до Ліги Європи, в 1/16 фіналу поміряється силами з німецьким "Айнтрахтом". Підтримати "гірників" можна як на стадіоні, так і за екранами своїх приймачів.

Матчі Ліги Європи в Україні транслює "Медіа група Україна". У прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00. Коментувати гру довірили Віктору Вацку. Перед матчем на каналі вийде програма "Шлях до Баку". Наживо у студії ведучий та експерти обговорюють успіхи та поразки команд на шляху до азербайджанського міста, де відбудеться фінал турніру.

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Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Айнтрахт" можна буде на сайті телеканалу "Футбол" чи відеосервісу Oll.tv. Однак для цього слід зареєструватися. Окрім того, доступ до трансляції платний – 69 гривень на місяць.

Текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Айнтрахт" проведе Спорт24. Вона розпочнеться незадовго до початку матчу.

Варто додати, що раніше команди перетиналися в єврокубках в далекому 1980 році. Тоді обидва клуби обмінялися домашніми перемогами. Також у 2014 році команди зіграли контрольний матч, в якому перемогу здобули "гірники".

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Матч "Шахтар" – "Айнтрахт" відбудеться у четвер, 14 лютого, у Харкові на стадіоні "Металіст". Початок зустрічі о 22:00. Матч-відповідь відбудеться у німецькому Франкфурті 21 лютого. Переможець двоматчевого протистояння вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи.