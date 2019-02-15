"Шахтар" зіграв внічию з "Айнтрахтом", граючи майже весь матч у меншості

Донецький "Шахтар" у першому матчі у 2019 році зустрівся з німецький "Айнтрахтом". Матч 1/16 фіналу Ліги Європи у Харкові закінчився у результативну нічию.

Шахтар – Айнтрахт 2:2

Голи: Марлос, 10 (пен), Тайсон, 67 – Хінтереггер, 7, Костіч, 50

Вилучення: Степаненко, 11 (Шахтар)

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Команди розпочали доволі активно. І посприяла цьому помилка двох гравців "Шахтаря". Спочатку Степаненко на 6-ій хвилині отримав жовту картку. Після подачі зі штрафного Хінтереггер пробив по воротах. П'ятов відбив цей м’яч, але після цього зробив щось незрозуміле – своїми руками заштовхнув його у ворота. Так рахунок було відкрито.

Та вже за три хвилини "Шахтар" зрівняв рахунок. "Гірникам" вдалася одна з нечисленних контратак, і Н’Дічка у власному штрафному сфолив проти суперника. Арбітр Ентоні Тейлор без вагань призначив пенальті, яке і реалізував Марлос.

Минає ще хвилина – і "Шахтар" вже у меншості. Степаненко отримав другу жовту картку і покинув поле. Була 11-а хвилина матчу.

Після цього "Айнтрахт" почав тиснути на ворота суперника, раз по раз втікаючи у швидкі контратаки. Та реалізувати їх не вдавалося. Йовіч з Ребічем ніяк не могли пробити прицільно. Інколи й виручав П’ятов.

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Те, що не вдалося партнерам, на початку другого тайму зробив Костіч. Гравець "Айнтрахта" в дотик переправив м’яч у ворота, знову вивівши свою команду вперед.

Попри те, що "Шахтар" грав у меншості, на грі це не дуже було видно. "Айнтрахт" не володів перевагою, і "гірники" навіть неодноразово турбували Траппа. Найбільш показовий момент – це коли Ісмаілі обіграв трьох суперників перед їх штрафним майданчиком та небезпечно пробивав. Трапп врятував,

Але не зумів спасти свою команду воротар німецької команди, коли пробивав Тайсон. Капітан "Шахтаря" в дотик пробивав після пасу Мораєса.

Тиск "Айнтрахта" на ворота "Шахтаря" з кожним разом збільшувався. І той же Хінтереггер неодноразово міг оформити дубль. Та забити більше нікому не вдалося.

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Перший матч між "Шахтарем" та "Айнтрахтом" закінчився у нічию. Тепер все вирішиться за тиждень – 21 лютого, у Франкфурті. Однак "гірникам" треба забивати на виїзді і перемагати. Їх також влаштує і нічия, за умов, що вони заб’ють три і більше голів. У випадку рахунку 2:2 на команди чекатиме футбольна лотерея – серія післяматчевих пенальті.