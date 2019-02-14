Шахтар – Айнтрахт: онлайн матчу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" стартує у 2019 році домашнім матчем проти німецького "Айнтрахта". Це гра 1/16 фіналу Ліги Європи. Онлайн матчу – на сайті Спорт24.

"Шахтар" до Ліги Європи потрапив з Ліги чемпіонів, де не зумів пробитися в плей-офф головного турніру. Натомість "Айнтрахт" виступав у Лізі Європи, де у своїй групі виграв усі шість матчів. При цьому що серед їх суперників був італійський "Лаціо" та французький "Марсель".

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Гра "Шахтар" – "Айнтрахт" розпочнеться о 22:00.