Шахтар – Айнтрахт: онлайн матчу Ліги Європи

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Шахтар - Айнтрахт: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи
Шахтар – Айнтрахт онлайн матчу

Донецький "Шахтар" стартує у 2019 році домашнім матчем проти німецького "Айнтрахта". Це гра 1/16 фіналу Ліги Європи. Онлайн матчу – на сайті Спорт24.

"Шахтар" до Ліги Європи потрапив з Ліги чемпіонів, де не зумів пробитися в плей-офф головного турніру. Натомість "Айнтрахт" виступав у Лізі Європи, де у своїй групі виграв усі шість матчів. При цьому що серед їх суперників був італійський "Лаціо" та французький "Марсель".

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Гра "Шахтар" – "Айнтрахт" розпочнеться о 22:00.

 

 

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Теги: Футбол Спорт Ліга Європи Шахтар
Джерело: 24 Канал
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