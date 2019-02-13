Шахтар – Айнтрахт: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Після вильоту з Ліги чемпіонів, донецький "Шахтар" продовжить свої виступи у Лізі Європи. Вже у першому матчі 2019 року суперником "гірників" став німецький "Айнтрахт". Букмекери оцінили шанси на перемогу українського клубу як у цьому матчі, так і на прохід у наступний раунд турніру.

Зважаючи на те, що перший матч відбувається на полі "Шахтаря", саме вони є фаворитами матчу. Однак на вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи більше шансів мають саме футболісти "Айнтрахту".

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У William Hill перемога "Шахтаря" у першому матчі оцінена у 2,25. На те, що переможе "Айнтрахт" – 3,10. Нічийний результат за підсумками цього матчу – 3,40.

Натомість на вихід у наступний раунд "Шахтаря" стоїть коефіцієнт 2,20. На те, що дальше пройде "Айнтрахт" – 1,61.

Те, що "Шахтар" таки зможе перемогти у цьому матчі, у PariMatch оцінили коефіцієнтом 2,33. Перемога "Айнтрахта" у Харкові – 3,20. Нічия – ті ж 3,40.

Якщо розглядати прохід в 1/8 фіналу Ліги Європи, то шанси "Шахтаря" – 2,05, "Айнтрахта" – 1,77.

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"Фаворит спорт" оцінив шанси "Шахтаря" коефіцієнтом 2,30. Шанс на перемогу їх суперників – 3,20. Нічия – 3,40, як і в інших букмекерів.

Прохід "гірників" у наступний раунд – 2,22. На те, що в 1/8 фіналу Ліги Європи гратиме "Айнтрахт" – 1,70.

Матч "Шахтар" – "Айнтрахт" відбудеться у четвер, 14 лютого, у Харкові на стадіоні "Металіст". Початок зустрічі о 22:00. Матч-відповідь – у німецькому Франкфурті 21 лютого.