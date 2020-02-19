Шахтар – Бенфіка: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" після невдалої кампанії у Лізі чемпіонів продовжить єврокубковий сезон у Лізі Європи. Суперником "гірників" в 1/16 фіналу буде грізна лісабонська "Бенфіка". Анонс першого матчу – читайте далі у матеріалі.

Шахтар – Аталанта: головне

Що: матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Де: Харків, стадіон "Металіст"

Коли: четвер, 20 лютого, 19:55

Трансляція: канал "Футбол 1", відеосервіс Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24.

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Попередні зустрічі

Суперники зустрічалися тільки на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2007/08. Обидва виграли в гостях. "Шахтар" переміг 1:0 в Лісабоні, "Бенфіка" – 2:1 в Донецьку.

Ворота українців в обох матчах захищав Андрій Пятов, який досі виступає за "Шахтар". Ніхто з них не вийшов в плей-офф. "Бенфіка" зайняла третє місце, а "Шахтар" четверте. Дві перші позиції дісталися "Мілану" з "Селтіком".

У дев'яти домашніх матчах із португальськими клубами "Шахтар" по три рази переміг, поступився і зіграв внічию. Дві останні зустрічі залишилися за "гірниками".

Обидва рази вони перемагали у Львові "Брагу" в рамках Ліги Європи. У матчі-відповіді 1/4 фіналу в сезоні 2015/16 виграли 4:0, а на груповому етапі наступного розіграшу перемогли 2:0. В обох зустрічах відзначився Віктор Коваленко. Тарас Степаненко забив у другій грі. На цей раз "Шахтар" вперше буде приймати португальський клуб в Харкові.

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"Бенфіка" гостювала в Україні п'ять разів – тричі відвезла перемогу і двічі програла. Останній на сьогодні візит завершився перемогою 2:0 над київським "Динамо" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2016/17. Якщо вважати домашні і гостьові зустрічі з українськими клубами, то "Бенфіка" виграла чотири останніх.

Що відомо про "Бенфіку"

У минулому сезоні "Бенфіка" в рекордний 37-й раз виграла чемпіонат Португалії. У результаті "орли" в десятий раз поспіль отримали путівку в груповий етап Ліги чемпіонів, яка стала для них 15-ю в цілому.

На груповому етапі нинішньої Ліги чемпіонів "Бенфіка" програла два стартові матчі – вдома "РБ Лейпцигу" (1:2) і в гостях "Зеніту" (1:3). Потім лісабонці обмінялися домашніми перемогами з "Ліоном" і пропустили два м'ячі в кінцівці гостьової дуелі з "Лейпцигом" (2:2). Ця нічия означала, що "орли" достроково втратили шанси на участь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В останньому турі "Бенфіка" приймала "Зеніт" і забила три м'ячі у другому таймі, пробившись в Лігу Європи.

В 1/16 фіналу турніру лісабонці ще не програвали, провівши вже п'ять протистоянь. "Бенфіка" на цій стадії обігравала "Герту", "Штутгарт", "Баєр", ПАОК, "Галатасарай". Лісабонці не програли жодного з десяти матчів 1/16 фіналу, чотири рази перемігши на виїзді.

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"Бенфіка" – фіналіст Ліги Європи у сезонах 2012/13 і 2013/14. Команда виграла лише три з останніх 16 матчів за межами Португалії (Н3 П10). Статистика "Бенфіки" в гостьових поєдинках плей-офф Ліги Європи: В8 Н5 П5.

У якій формі "Шахтар"

На груповому етапі Ліги чемпіонів "Шахтар" здобув одну перемогу і тричі зіграв унічию. В останній грі "гірники" програли "Аталанті" і не вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів.

Якщо у "Бенфіки" сезон у повному розпалі, то "Шахтар" останній офіційний матч зіграв ще 14 грудня 2019 року. Під час зимових зборів у Туреччині "Шахтар" провів 9 товариських матчів, здобувши 6 перемог.

Також у "гірників" відбулися кадрові зміни. На Лігу Європи дозаявлені 4 футболісти: Артем Бондаренко, Фернандо, Майкон, Олександр Піхальонок. Натомість вибули із заявки Андрій Борячук, Богдан Бутко та Андрій Тотовицький. Усі троє покинули клуб.

У "Шахтаря" матч пропустить Додо – футболіст дискваліфікований. Також не зіграє Манор Соломон, який зазнав ушкодження.

Огляд матчу "Шахтар" – "Бенфіка" читайте на сайті Спорт24.