"Шахтар" без проблем розгромив "Львів" на виїзді: відео

Донецький "Шахтар" не мав особливих проблем у матчі проти "Львова", При цьому обидві команди вийшли на цей матч у дещо незвичних складах.

Львів – Шахтар 0:3

Голи: Дентіньо, 65, Степаненко, 78, Матвієнко, 86

"Шахтар" вийшов на цей матч без ключових гравців, які вже відправилися у відпустку. Не було Тайсона, Ісмаілі, Нема. Не зіграли й Пятов та Мораес (останній травмований). Натомість за "гірників" дебютував Бондаренко, а Коваленко вийшов з капітанською пов'язкою

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"Львів" теж вирішив поекспериментувати у, ймовірно, останньому матчі Богдана Блавацького як головного тренера клубу. Особливо щодо лінії захисту, де зіграв лише один номінальний захисник.

Тож у першому таймі було чимало сумбуру у діях обох команд. Але вся гра проходила на половині поля "Львова". Можливість забивати мали Коваленко, Сіпріано, Дентіньо та інші. "Львів" на це відповів небезпечним ударом аж всередині тайму після помилки захисників "Шахтаря".

Всі голи команди відклали на другий тайм. І всі вони влетіли у ворота Сарнавського. Загалом їх було три, хоча "гірники" могли забивати вдвічі більше.

Спочатку Коваленко віддав пас на хід Соломону, а той прострелив під удар Дентіньо.

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Другий гол забив Степаненко. Тете зі стандарту навісив у штрафний майданчик. М'яч відлетів до Дентіньо, який скинув під удар Степаненку. Той пробив під перекладину, і Сарнавський не зумів дотягнутися до м'яча.

Ще більш потужний був удар Матвієнка, який забив третій гол. Дентіньо скинув йому під удар з-за меж штрафного майданчика. Захисник пробив під саму перекладину. Навіть Сарнавський, який зачепив м'яч, не зумів його відбити – м'яч залетів під саму перекладину.

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"Шахтар" переміг у матчі, який нічого не вирішував. "Львів" же програв матч, і невідомо, яке майбутнє чекає команду.