"Шахтар" безкоштовно віддав бразильського легіонера в оренду

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Веллінгтон Нем
Веллінгтон Нем / ФК "Шахтар"

Півзахисник "Шахтаря" Веллінгтон Нем продовжить кар'єру у бразильському "Флуміненсе".

Веллінгтон Нем вже прибув до Бразилії і дав інтерв'ю перед орендою в "Флуміненсе".

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Дуже радий, що зможу знову одягнути футболку команди, яку люблю. Хочу показати свій найкращий футбол, буду працювати з подвійною силою.

Мій перехід склався з трьох частин. Дякую керівникам "Флуміненсе", вони мої друзі ще з часів, як я грав тут раніше. Ми говорили про моє повернення, якого я дуже хотів. Боровся з "Шахтарем", щоб отримати можливість повернутися, тепер я щасливий,
– сказав Нем.


Веллінгтон Нем прибув у Бразилію / Фото: Lance

Орендна угода 27-річного бразильця розрахована до кінця 2019 року. Донецький клуб буде виплачувати гравцеві більшу частину зарплати, а бразильський нічого не заплатить за перехід.

Варто зазначти, що Веллінгтон Нем виступав за бразильський клуб до переходу в "Шахтар" в сезоні 2013/2014.

У минулому сезоні УПЛ бразильський півзахисник провів 15 матчів, забив 3 голи, віддав 1 гольову передачу.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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