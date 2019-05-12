"Шахтар" близький до підписання екс-зірки "Динамо"

Український захисник грецького клубу ПАОК Євген Хачеріді веде переговори про перехід у донецький "Шахтар".

Як повідомляє Tribuna.com, трансфером 31-річного українця займається агент футболіста Вадим Шаблій.

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За інформацією джерела, переговори перебувають на просунутій стадії. Євген начебто перевозить речі до Києва, оскільки сезон у Греції вже закінчився. Зважаючи на те, що контракт Хачеріді закінчився, він став вільним агентом і може дістатися "гірникам" безкоштовно.

"Шахтар" був близький до підписання захисника ще у 2013 році, але тоді Хачеріді перепідписав контракт з "Динамо". Кольори київського клубу Євген захищав протягом 11 років, де й заробив собі ім'я.

Гравцем ПАОКа українець став у кінці травня минулого року, але не зіграв жодного матчу у 2019 році. ПАОК вперше за 34 роки став чемпіоном Греції.

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