Шахтар – Десна: де дивитися онлайн матч 19 туру УПЛ

Донецький "Шахтар" 23 лютого зіграє з чернігівською "Десною" в 19 турі української Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Домашні матчі донецького "Шахтаря" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Десна" покаже саме "Футбол 1". Початок трансляції о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Десна" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 16:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Результат та відео матчу "Шахтар" – "Десна" дивітсья на сайті Спорт24