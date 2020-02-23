"Шахтар" у компенсований час вирвав перемогу в "Десни" у матчі зі складним рішенням VAR: відео

"Шахтар" та "Десна" 23 лютого зустрілися у рамках 19 туру чемпіонату України. Поєдинок у Харкові завершився мінімальною перемогою "гірників".

Шахтар – Десна 1:0

Гол: Марлос, 90+5

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Якщо для "Десни" це був перший офіційний матч у 2020 році, то для "гірників" – другий. 20-го лютого донеччани перемогли "Бенфіку" в Лізі Європи.

Витративши сили на єврокубки, наставник "Шахтаря" Луїш Каштру провів ротацію на чемпіонат України. У порівнянні з попереднім матчем у складі "гірників" вийшло аж семеро нових гравців.

У першому таймі обидві команди не порадували вболівальників гострими моментами. На 7 хвилині Фаворов пройшов по правому краю і пробив низом у ближній кут, але Трубін впевнено зафіксував м'яч у своїх руках.

"Шахтар" відповів моментом у Мораеса. Жуніор міг відкривати рахунок у матчі після точної передачі Додо у центр штрафного, але пробив вище поперечини.

Наприкінці тайму Тете після сольного проходу пробив по воротах Паста. Голкіпер парирував з труднощами парирував удар.

Бенефіс VAR

Відразу по перерві "сіверяни" створили для себе стовідсоткову нагоду. Гуцуляк на підступах до штрафного "гірників" обігрався з партнером та увійшов у штрафний.

Після цього Олексій прострілив у центр штрафного на Філппова, який з убивчої позиції пробив у Трубіна.

"Шахтар" вперше відповів на 55-й хвилині: Додо майже вийшов віч-на-віч з Пастом під гострим кутом та віддав пас. Захисники легко ліквідували загрозу.

На 59 хвилині "Десна", яка краще проводила другу половину тайму, відкрила рахунок. Чернігівці розіграли кутовий, після якого Гуцуляк вийшов на ударну позицію та пробив низом точно у кут воріт Трубіна.

Однак рефері скасував взяття воріт, оскільки Філіппов під час атаки був у офсайді. Та слід зазначити, що м'яч влучив у футболіста "Шахтаря" – суперечливе рішення рефері.



Офсайдна лінія у момент голу / Фото: УАФ

На 63 хвилині Філіппов знову мав хорошу нагоду для голу. Нападник увірвався у штрафний донеччан, однак після прориву пробив вище воріт.

Луїш Каштру, розуміючи, що "Десна" переважає, випустив на футбольне поле Тайсона. Перший удар Тайсона ледь не закінчився голом. Бразилець пробіг половину поля та з дальньої відстані завдав удару. Паст відбив м'яч на кутовий.

Ще через декілька хвилин воротам "Десни" загрожував Алан Патрік. Бразилець увірвався у штрафний гостей і попри опір суперників потужно пробив у ближній кут воріт Паста. Євген знову був на висоті.

На 83 хвилині Коноплянка небезпечно виконав штрафний. Євген пробив під поперечину, але Паст встиг врятувати партнерів.

У компенсований час "Шахтар" дотиснув "Десну". Марлос елегантно замкнув простріл Тайсона та влучив точно в кут. 1:0 – важка перемога "Шахтаря".

Шахтар – Десна відеоогляд першого тайму

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