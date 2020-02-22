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Шахтар – Десна: прогноз букмекерів на центральний матч туру УПЛ

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Шахтар – Десна: прогноз букмекерів / ФК "Шахтар"

У неділю, 23 лютого, лідер чемпіонату України "Шахтар" прийматиме "Десну" в рамках 19 туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у матчі.

"Шахтар" і "Десна" проводили зимову паузу на зборах в Туреччині. Чернігівці зіграли дев'ять ігор, в яких здобули 6 перемог і дві нічиї. Донеччани зіграли на один матч менше в "південній країні". П'ять разів "гірники" перемагали і двічі розійшлися миром з суперником.

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Для команди Каштру сезон вже відновився в четвер. "Шахтар" здобув перемогу над "Бенфікою" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Голами за донецьку команду відзначилися Алан Патрік і Віктор Коваленко.

Матч 19 туру УПЛ "Шахтаря" – "Бенфіка" відбудеться у неділю, 23 лютого. Початок зустрічі – о 17:00

Шахтар – Десна. Прогноз букмекерів

За прогнозами букмекерів, перемога "Шахтаря" є явним результатом гри. Коефіцієнт на перемогу підопічних Каштру становить 1,2. Успіх чернігівської команди оцінюється в 13, а на нічию можна поставити з коефіцієнтом 7.

Матч очікується досить результативним. Якщо ви вважаєте, що обидві команди заб'ють, то дана подія оцінюється коефіцієнтом 2,2.

"Шахтар" і "Десна" в своїй історії зустрічалися всього чотири рази і всі матчі вигравали "оранжево-чорні".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар ФК Десна УПЛ
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