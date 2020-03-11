"Шахтар" – "Динамо": дата та час матчу 24 туру УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 24 туру Favbet Ліги сезону 2019/20 років. У цьому турі "Шахтар" зіграє домашній матч проти "Динамо".

24-й тур відбудеться 21-22 березня. Відкриє тур матч в Києві в суботу, 21 березня, де "Колос" зіграє проти "Десни". Початок о 14:00. Ще два матчі в цей день відбудуться о 17:00: "Олександрія" – "Зоря" та "Дніпро-1" – "Олімпік".

Матч "Шахтар" – "Динамо" запланований на неділю, 22 березня. Він розпочнеться о 17:00 і закриє ігровий день. До цього о 14:00 розпочнуться два інші матчі: "Ворскла" – "Львів" та "Карпати" – "Маріуполь".

До слова Друга частина УПЛ: календар матчів та турнірна таблиця