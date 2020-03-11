"Шахтар" – "Динамо": дата та час матчу 24 туру УПЛ
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 24 туру Favbet Ліги сезону 2019/20 років. У цьому турі "Шахтар" зіграє домашній матч проти "Динамо".
24-й тур відбудеться 21-22 березня. Відкриє тур матч в Києві в суботу, 21 березня, де "Колос" зіграє проти "Десни". Початок о 14:00. Ще два матчі в цей день відбудуться о 17:00: "Олександрія" – "Зоря" та "Дніпро-1" – "Олімпік".
Матч "Шахтар" – "Динамо" запланований на неділю, 22 березня. Він розпочнеться о 17:00 і закриє ігровий день. До цього о 14:00 розпочнуться два інші матчі: "Ворскла" – "Львів" та "Карпати" – "Маріуполь".
До слова Друга частина УПЛ: календар матчів та турнірна таблиця
- Нагадаємо, після 22-го туру УПЛ команди були розбиті на дві шістки згідно з місцями в турнірній таблиці. Вони гратимуть у два кола в межах своїх шісток – загалом 10 матчів: п'ять вдома та п'ять на виїзді.
- Перша шістка – "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Десна", "Олександрія" та "Колос" продовжать боротьбу за чемпіонство та місця в єврокубках.
- Нижня шістка – "Дніпро-1", "Маріуполь", "Львів", "Олімпік", "Ворскла" та "Карпати" будуть боротися за збереження місця в УПЛ.
- За підсумками чемпіонату 5-а, 6-а, 7-а та 8-а команди зіграють у плей-офф за право виступити у кваліфікації Ліги Європи. Однак якщо Кубок України виграє одна з команд не з топ-4, то за це право змагатимуться 4-а, 5-а, 6-а та 7-а команди УПЛ.
- Плей-офф складатиметься з двох півфіналів, де між собою зіграють 5-а – 8-а та 6-а – 7-а команди. Переможці зіграють у фіналі. Матчі відбуватимуться на полі тих команди, які були вище у турнірній таблиці.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі