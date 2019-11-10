Шахтар – Динамо: де дивитися матч чемпіонату України

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Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн матч 10 листопада 2019
Шахтар – Динамо: де дивитися

У неділю, 10 листопада, "Шахтар" на власному полі зіграє з "Динамо" в рамках 14 туру української Прем'єр-ліги. Українське фанати можуть переглянути цей матч як по телевізору, так і онлайн.

Домашні матчі донецького "Шахтаря" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Динамо" покаже перший з них. Початок трансляції о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00.

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Перед початком матчу о 16:25 на каналі вийде програма "Тур ONLINE". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Огляд матчу "Шахтар" – "Динамо" та відео голів буде опубліковано на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Динамо УПЛ
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