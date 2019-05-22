Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

113 Читать новость на русском
Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн матч 22 травня 2019 - УПЛ
Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зустрінуться у центральному матчі 30-го туру чемпіонату України. Переглянути матч в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Домашні матчі "Шахтаря" показують в Україні по телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 2" можна буде переглянути поєдинок.

Читайте також: Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Початок трансляції зі стадіону – о 19:25. Сама гра розпочнеться о 19:30. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Шахтар" – "Динамо" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. Можна оформити місячний абонемент за 89 гривень.

Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у середу, 22 травня. Початок матчу – о 19:30. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Компроміс Зеленського і Ради: що змінять у законі про вибори
сьогодні
1340
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
21 травня 19:55 Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
852
"Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
21 травня 18:55 "Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
258
"Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
21 травня 17:16 "Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
303
У Лігу Європи пробилася команда студентів з Уельсу
21 травня 16:08 У Лігу Європи пробилася команда студентів з Уельсу
594
Американський боєць плюнув у росіянина під час дуелі поглядів: відео
21 травня 15:03 Американський боєць плюнув у росіянина під час дуелі поглядів: відео
1327
Новини
Більше новин
Залиште відгук