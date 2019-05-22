Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зустрінуться у центральному матчі 30-го туру чемпіонату України. Переглянути матч в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Домашні матчі "Шахтаря" показують в Україні по телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 2" можна буде переглянути поєдинок.

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Початок трансляції зі стадіону – о 19:25. Сама гра розпочнеться о 19:30. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Шахтар" – "Динамо" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. Можна оформити місячний абонемент за 89 гривень.

Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у середу, 22 травня. Початок матчу – о 19:30. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

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