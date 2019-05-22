"Шахтар" і "Динамо" у матчі з двома вилученнями зіграли в результативну нічию: відео

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" знову не змогли виявити сильнішого. У 30-у турі чемпіонату України команди розійшлися миром у Харкові.

Шахтар – Динамо 1:1

Голи: Тете, 50 – Циганков, 36 (пен.)

Вилучення: Хочолава, 63 – Шабанов, 45+1

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Для "Шахтаря", який вже оформив чемпіонство, так і для "Динамо", яке задовольнилося срібними нагородами, цей матч нічого не вирішував. Тому обидва тренери виставили не всіх основних гравців. Зокрема, в "Динамо" після травми повернувся Артем Бєсєдін, а травмованих Миколенка, Кадара та Буяльського замінили Сідклей, Шабанов та Андрієвський відповідно. У стартовому складі "Шахтаря" не вийшов ні травмований Мораес, ні Тайсон, ні навіть Марлос. Їх місця зайняли Кайоде, Соломон та Фернандо. Гру пропускав й Ісмаїлі зі Степаненком.

Обидва клуби досить мляво розпочали поєдинок. Перший удар був завданий на 19 хвилині Віктором Циганковим. Футболіст "Динамо" вдарив у кут, але Андрій Пятов легко забрав м'яч до рук. Через 10 хвилин активний пресинг "біло-синіх" знову спрацював. Циганков обігрався з Шепелєвим і пробив. Але м'яч полетів повз ворота.

На полі було багато боротьби, яка іноді виходила за межі правил. За 36 хвилин арбітр роздав 5 жовтих карток. Одне з порушень правил завершилося голом для господарів. На 35 хвилині Циганков увірвався у штрафний "гірників". Там його збив Фернандо й арбітр призначив пенальті. Віктор з позначки не схибив – 1:0.

"Шахтар" після пропущеного голу не побіг відіграватися. Донеччани контролювали м'яч, але без помітного просування. У компенсований час "Шахтар" намагався втекти в атаку. Зокрема, втікав Кайоде, якого рукою затримав Шабанов. Артем вже мав жовту картку й арбітр показав футболісту "Динамо" ще один гірчичник, який перетворився на вилучення.

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Відразу по перерві "Шахтар" зрівняв рахунок. "Гірники" перехопили м'яч поблизу штрафного "Динамо". Кайоде вивів Тете на ударну позицію і той без проблем переграв Дениса Бойка – 1:1.

Після забитого голу Тете знову пробивав у кут воріт, але цього разу Бойко легко забрав м'яч. Швидкий гол заспокоїв "Шахтар", який вирішив тримати м'яч, але не загострювати гру.

"Динамо", відчувши, що має шанси атакувати, побігло виривати перемогу. В одній з атак партнери вивели на ударну позицію Циганкова. Віктор пробив потужно, однак м'яч потрапив у руку Хочолави. Арбітр показав оборонцю другу жовту картку й вилучив з поля. Циганков невдало пробив надзвичайно небезпечний штрафний.

На 76-й хвилині стовідсотковий шанс забити гол не використав Кайоде. Нападник вийшов віч-на-віч з Бойком і практично переграв воротаря. Голкіпера підстрахував Сергій Сидорчук. "Динамо" після того, як склади стали рівними, більше проявляло ініціативу в атаці. Втім, донеччани грамотно оборонялися й не дозволили киянам створити справжню загрозу біля своїх воріт. А в компенсований час спершу "Динамо" могло вирвати перемогу, якби Циганков влучив з меж штрафного. Згодом у порожні ворота не поцілив Тете. Таким чином, матч завершився результативною нічиєю.

Відео голів та огляд матчу Шахтар – Динамо