Квитки на Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо": ціна та де купити

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Матч Шахтар – Динамо: ціна квитків та де купити
Квитки на Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо" / УПЛ

Стартував продаж квитків на матч Суперкубка України між "Динамо" та "Шахтарем". Гра відбудеться 28 липня в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Ціна на квитки – від 60 гривень до 1700 гривень у скай-боксах. Всі квитки будуть іменними, ідентифікація відбуватиметься за допомогою штрих-коду. Глядачі зобов’язані будуть мати із собою документи, які засвідчують особу.

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Усі бажаючі зможуть придбати квитки через інтернет на сайті квиткового партнера УПЛ – esport.in.ua.

Незабаром також розпочнеться продаж паперових квитків у касах стадіону "Чорноморець" в Одесі та в інших точках продажу.

Початок шоу-програми о 20.45, початок футбольного матчу о 21.00.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар Новини Спорту
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