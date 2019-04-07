Шахтар – Динамо: онлайн матчу Кубка України

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Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу Кубок України 2018/19
Шахтар – Динамо онлайн

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" у 15-ий раз зіграють у матчі за Кубок України. Початок матчу – о 17:00.

"Шахтар" має значну кращу статистику у матчах проти "Динамо" у Кубках України – дев'ять перемог. При цьому у цих матчах "Шахтар" забив 23 голи, у той час як "Динамо" – лише 12.

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Матч розпочнеться о 17:00. Трансляція відбудеться тут.

 

 

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Теги: Спорт Динамо Шахтар Футбол
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