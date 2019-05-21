Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

"Шахтар" вже став чемпіоном України, а відтак матч проти "Динамо" не має ніякого турнірного значення. Проте для обох команд гра є надзвичайно принциповою з точки зору історичного протистояння. Букмекери оцінили, в якого з клубів більше шансів здобути перемогу в 30-у турі УПЛ.

Прогноз на матч Шахтар – Динамо

"Шахтар" у 29-у турі чемпіонату України достроково оформив 12-й чемпіонський титул УПЛ. За три дні до того "гірникам" вдалося виграти Кубок України, а відтак втретє поспіль оформити "золотий дубль". Окрім того, "Шахтар" ще й випередив "Динамо" за кількістю трофеїв за часів незалежної України. І в Харкові після матчу з киянами донецький клуб нагородять золотими медалями.

Очевидно, що "Динамо" прагне зіпсувати свято донеччанам. "Динамо" третій рік поспіль фінішує другим у чемпіонаті України й за увесь цей час змогло здобути тільки один трофей – Суперкубок України 2018 року. У попередній грі "біло-сині" обіграли "Маріуполь" і в хорошому гуморі підходять до гри з "Шахтарем".

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У п'яти останніх матчах між собою "Динамо" та "Шахтар" здобули по дві перемоги та одного разу зіграли внічию. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе киян у Харкові – 1,78. Якщо матч знову завершиться нічиєю – 4,05. Перемогу "Динамо" в 30-у турі чемпіонату України букмекери оцінили коефіцієнтом 4,15.

У трьох з п'яти поєдинків одній з команд не вдавалося забити гол. Коефіцієнт на те, що в цьому поєдинку обидва колективи відзначаться забитими м'ячами – 1,69. Якщо ж їм це не вдасться – 2,09. Коефіцієнт на результативну нічию – 4,50. Безгольова нічия – 10,25.

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Здебільшого "Шахтар" та "Динамо" здобувають перемоги в очних матчах з різницею в один гол. Коефіцієнт на перемогу "Шахтар" в один м'яч – 3,60. Звитягу киян в один м'яч букмекери оцінили в 5,60.

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Востаннє "Шахтар" перемагав "Динамо" з різницею у два голи ще у фіналі Кубка України 2018 року. Коефіцієнт на перемогу "гірників" у 2,5 м'ячі – 2,85. Перемогу "Динамо" з різницею у 2,5 м'ячі букмекери оцінили коефіцієнтом 7,10.

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Остання гра між командами була зіграна в Києві й завершилася нічиєю 0:0. Якщо цього разу матч знову завершиться без голів – 11. Останню гру в Харкові в рамках УПЛ "Шахтар" виграв 2:1. Коефіцієнт на цей результат у матчі 30-го туру – 7,5.

У п'яти останніх матчах у Харкові "Динамо" тричі перемагало "гірників". Усі матчі завершувалися мінімальною звитягою 1:0. Коефіцієнт на цей результат – 13. У 2017 році команди зіграли надзвичайно результативний поєдинок, який завершився перемогою киян 2:3. Коефіцієнт на такий результат поєдинку – 46.

Поєдинок 30-го туру чемпіонату України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у Харкові у середу, 22 травня. Початок гри, о 19:30.