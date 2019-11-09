Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на головний бій чемпіонату

Донецький "Шахтар" зіграє проти київського "Динамо" у неділю, 10 листопада. Букмекери зробили свій прогноз на цей матч.

Шахтар – Динамо: прогноз

Це буде сьомий матч між цими командами у 2019 році. Вони зустрічалися в чемпіонаті, Суперкубку та Кубку України. Останній матч відбувся зовсім нещодавно – 30 жовтня. Тоді у Києві перемогли господарі, вибивши "Шахтар" з Кубка України.

Читайте також: "Шахтар" проти "Динамо": сьома дуель грандів за рік

"Шахтар" у цьому матчі не лише прагнутиме реванш. "Гірники" випереджають суперників на 10 очок у турнірній таблиці. Тож перемога у цьому матчі можна поховати інтригу в боротьбі за чемпіонство (і загострити в бою за друге місце). Натомість перемога "Динамо" дасть нагоду киянам наблизитися до суперника та поквитатися за домашню перемогу в першому колі.

Однак букмекери не дуже вірять у шанси "Динамо". Їх перемога оцінена в 4,50. натомість перемога "Шахтаря" – 1,65.

Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться в неділю, 10 листопада. Початок матчу о 17:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Прогноз 1xbet

У них перемога "Шахтаря" оцінена в 1,76. Перемога "Динамо" має коефіцієнт 4,6. Більш ймовірна нічия у матчі – 4,00.

Читайте також: Вилучення Гармаша і Мораеса та гарматні голи: незвичні ставки на матч "Шахтар" – "Динамо"

При цьому букмекери дають майже рівні шанси на те, що обидві заб'ють – 1,86. Що цього не буде – 2,03. Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 2,5" отримав коефіцієнт 1,85. На противагу цьому "тотал матчу менше 2,5" – 1,95.

Прогноз PariMatch

Їх експерти прогнозують перемогу "Шахтаря" з коефіцієнтом 1,75. Перемога "Динамо" – 4,70. Нічия – 4,00.

При цьому щодо кількості голів, то букмекери очікують 2 або 3 влучні удари – коефіцієнт на це 2,02. На те, що у матчі буде забито один гол (або не буде забито взагалі) – 3,65. 4 голи й більше у матчі – 3,20. На те, що обидві команди заб'ють – 1,86. Що цього не станеться – 1,95.

На вилучення в матчі приймають коефіцієнт 2,25. Що у матчі обійдеться без червоних карток – 1,60.

Прогноз Favorit

Тут букмекери виставили коефіцієнт 1,73 на перемогу "Шахтаря". Що "Динамо" таки виграє – 4,35. нічия у матчі – 4,10.