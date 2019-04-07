Гармаш чудовим голом вивів "Динамо" вперед у матчі з "Шахтарем": відео

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Шахтар - Динамо: відео голів, огляд матчу Кубок України 2019
Шахтар – Динамо відео голів

Київське "Динамо" першим відкрило рахунок у чвертьфінальному матчі Кубка України проти "Шахтаря".

Шахтар – Динамо 0:1
Голи: Гармаш, 9

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Команди сумбурно розпочали матч і перша акцентована атака завершилася голом. Миколенко пройшов лівим флангом і прострілив у штрафний "гірників". У штрафному господарів виникла "пожежа", яка завершилася дальнім ударом Гармаша – 0:1.

Відео голу Гармаша

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Динамо
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