Гармаш чудовим голом вивів "Динамо" вперед у матчі з "Шахтарем": відео
Київське "Динамо" першим відкрило рахунок у чвертьфінальному матчі Кубка України проти "Шахтаря".
Шахтар – Динамо 0:1
Голи: Гармаш, 9
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Команди сумбурно розпочали матч і перша акцентована атака завершилася голом. Миколенко пройшов лівим флангом і прострілив у штрафний "гірників". У штрафному господарів виникла "пожежа", яка завершилася дальнім ударом Гармаша – 0:1.
Відео голу Гармаша
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