Шахтар – Динамо Загреб: анонс матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 жовтня, "Шахтар" зіграє третій матч в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Суперником українців буде загребський клуб "Динамо".

Шахтар – Аталанта. Головне

Що: матч групового етапу Ліги чемпіонів

Де: Харків, ОСК "Металіст"

Коли: вівторок, 22 жовтня, 19:55

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24

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Чим важливий та цікавий цей матч

Після двох турів донеччани та хорвати набрали по 3 очки. Донеччани та загребці завдали поразок "Аталанті" й поступилися "Манчестер Сіті". "Аталанта", яка не набрала жодного очка, наступні дві гри проведе проти лідера квартету "Манчестер Сіті".

Італійцям буде складно розраховувати на очки у матчах з англійцями. Відтак, саме в протистоянні "Шахтаря" і "Динамо", можливо, буде визначено, хто ж вийде у плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця групи C.

А що говорить статистика?

"Динамо" і "Шахтар" змагалися в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів сезону 2008/09. "Гірники" виграли обидва матчі. Зустріч у Донецьку завершилася з рахунком 2:0, а в Загребі гості перемогли 3:1.

Даріо Срна, який працює нині в тренерському штабі "Шахтаря", забив перший гол в цьому протистоянні. У воротах "гірників" в обох матчах грав Андрій Пятов, який досі основний голкіпер "Шахтаря".

Що варто знати про Динамо Загреб

У сезоні 2018/19 "Динамо" стало чемпіоном Хорватії – 13-й раз за 14 років і 20-й раз у сумі. У цьому сезоні команда Ненада Беліци стартувала в Лізі чемпіонів з другого відбіркового раунду, де впевнено перемогла грузинський "Сабуртало" 5:0 (2:0 в гостях, 3:0 вдома). Слідом був повалений чемпіон Угорщини "Ференцварош" (1:1 вдома, 4:0 у гостях).

У раунді плей-офф "Динамо" поклало на лопатки "Русенборг", вигравши 2:0 вдома, а в Норвегії гра завершилася 1:1. "Динамо" ще ніколи не перемагало в єврокубках клуби з чемпіонату України (Н2 П8). Загребці зазнали від них чотири поразки в п'яти виїзних зустрічах.

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Єдиний виняток – нічия 1:1 з "Дніпром" у другому колі Кубка УЄФА-2003/04, але в підсумку хорвати все одно тоді програли із загальним рахунком 1:3. "Динамо" всьоме бере участь в груповій стадії Ліги чемпіонів і робить це вп'яте за дев'ять сезонів. У плей-офф турніру команда не пробивалася ні разу.

Як команди підходять до цього матчу

Хет-трик 26-річного Міслава Оршіча дозволив "Динамо" стартувати в групі з розгромної перемоги над "Аталантою" 4:0. Оршіч став першим футболістом з хорватського клубу, який забив три м'ячі в матчі основній стадії Ліги чемпіонів. Це була лише п'ята перемога "Динамо" в 37 матчах групової стадії Ліги чемпіонів (Н5 П27).

Поразка в другому турі від "Манчестер Сіті" з рахунком 0:2 стала для динамівців 13-ю поспіль у виїзних матчах групового етапу Ліги чемпіонів. Ця серія почалася після нічиєї 2:2 з "Олімпіком" 2 листопада 1999 року.

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У першому турі "Шахтар" поступився у Харкові "Манчестер Сіті" 0:3, зате в наступній зустрічі здобув вольову перемогу на полі "Аталанти" 2:1. Вирішальний м'яч на п'ятій компенсованій хвилині забив Манор Соломон.

Перемога в Італії стала для "Шахтаря" лише другою в останніх дев'яти матчах Ліги чемпіонів (Н3 П4). Незважаючи на поразку в першому турі від "Сіті", "гірники" програли лише три з останніх 19 домашніх матчів в турнірах УЄФА (В11 Н5). Втім, вони не вигравали в останніх п'яти матчах і пропускали в останніх десяти.