Шахтар – Динамо (Загреб): прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Шахтар – Динамо Загреб: прогноз і ставки на матч 22.10.2019 – Ліга чемпіонів
Шахтар – Динамо (Загреб) прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" у вівторок, 22 жовтня, зіграє проти загребського "Динамо" у матчі Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Шахтар – Динамо (Загреб). Прогноз

Донецький "Шахтар" прагне вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для цього команді слід перемагати вдома загребське "Динамо" та набирати необхідні очки. Ймовірність такої події не така вже й мала. Букмекери оцінюють шанси "гірників" коефіцієнтом 1,73. Натомість шанси їх суперників не такі високі – від 4,9 до 5,6.

До слова: Суперник "Шахтаря" по Лізі чемпіонів не виграє в гостях вже 16 матчів поспіль

Тим більше що "Шахтар" підходить до цього матчу у хорошому настрої. Перед тим у чемпіонаті України команда розгромила вдома "Колос" 6:0. До гри готуються всі основні гравці, у тому числі й Ісмаілі, який пропускав попередній матч.

Матч "Шахтар" – "Динамо" (Загреб) відбудеться у вівторок, 22 жовтня. Початок зустрічі о 19:55.

Прогноз Favorit

Їх експерти оцінюють перемогу "Шахтаря" коефіцієнтом 1,73. На те, що загребське "Динамо" створить сенсацію та переможе – 5,00. Нічия у матчі – 3,65.

Щодо кількості голів, то ставка на "тотал матчу більше 2,5" отримала коефіцієнт 1,81. Натомість "тотал матчу менше 2,5" – 2,01.

Прогноз 1xbet

У них коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" 1,74. Перемога їх суперників – 5,6. нічия – 3,7.

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Букмекери очікують, що глядачі на трибунах побачать голи в кожному з таймів – 1,71 на те, що така подія відбудеться. Що цього не станеться – 2,11. Найбільший шанс відзначитися має нападник "помаранчево-чорних" Жуніор Мораес – 2,13 на його гол у цьому матчі.

Прогноз PariMatch

Букмекери PariMatch дали найменший коефіцієнт на перемогу загребського "Динамо" – лише 4,90. При цьому що перемога "Шахтаря" – 1,73. Нічия – 3,90.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Ліга чемпіонів Шахтар
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