Шахтар – Дніпро-1: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У середу, 4 березня, "Шахтар" на домашньому полі зіграє з "Дніпром-1" у матчі 21 туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Шахтар – Дніпро-1: прогноз

Команди підходять до матчу в різному настрої. "Шахтар" несподівано програв "Ворсклі" на виїзді і перервав свою 48-матчеву безпрограшну серію. Рано чи пізно це повинно було статися, але точно ніхто не чекав, що перерве цю серію "Ворскла". Це перша поразка Луїша Каштру в УПЛ.

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Не менш несподіваним вийшов і попередній матч "Дніпра-1", який виграв удома в "Динамо". Зустріч запам'яталася жорсткими рішеннями Катерини Монзуль, яка на 6-й хвилині видалила Буяльського, потім дала пенальті за порушення на Русине, а потім видалила і Польового у "Дніпра-1". Всі рішення були прийняті за допомогою VAR, яка буде використана і в матчі з "Шахтарем".

Поєдинок першого кола в Дніпрі завершився перемогою "Шахтаря" (2:0). Фаворитом майбутнього матчу, звичайно, є команда Луїша Каштру, проте дніпряни теж вміють робити сюрпризи – перевірено "динамівцями".

Матч "Шахтар" – "Дніпро-1" відбудеться у середу, 4 березня. Початок зустрічі – о 19:00

Шахтар – Дніпро-1: що прогнозують букмекери

На перемогу "Шахтаря" букмекери дають коефіцієнт 1,15, на нічию – 7,90, а на звитягу "Дніпра-1" – 19,00.

У матчі очікується 2-3 голи. У букмекерській конторі Parimatch на ставку "Тотал матчу більше 3" можна поставити з коефіцієнтов 1,72. На "Тотал матчу меньше 3" – коефіцієнт 2,12. Цікаво, що "Індивідуальний тотал "Шахтаря" більше 2,5" отримав коефіцієнт 1,76.

Також можна поставити на те, що "Дніпро-1" стане автором першого голу у поєдинку – 5. Те, що "гірники" заб'ють першими – лише 1,15.